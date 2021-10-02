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Украинцам "переобуть" авто на зиму станет дороже: сколько отдадут водители

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Суббота 02 октября 2021 07:45
Украинцам "переобуть" авто на зиму станет дороже: сколько отдадут водители Стоимость установки зимних шин возрастет (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В этом году украинским автолюбителям установка зимних шин обойдется дороже. В частности, резина подорожала по ряду причин и продолжит расти в цене.

Об этом пишет UBR.

Почему возрастет стоимость

Цена вырастет, потому что произошел дефицит натурального каучука, который является важным сырьем в производстве шин.

В частности, его предложение резко снизилось из-за увеличения спроса от медицинской отрасли в связи с пандемией коронавируса, неурожай, вызванный природными катаклизмами, и распространения болезни деревьев, из которых добывают материал.

Важно, что на стоимость повлияла и цена доставки из Китая и азиатских стран, которая увеличилась в несколько раз. По словам экспертов, это также влияет на стоимость резины и на уменьшение ее количества в магазинах. Многие производители повысила цены некоторых позиций на 5-10%, и это только начало.

Подорожание шин ускорилось из-за того, что их производители не могут в полном объеме удовлетворить повышение спроса после спада в 2020 году. Некоторые заводы до сих пор работают не на полную мощность.

Цена на шины

Как рассказали эксперты, резина от популярных брендов будет стоить очень дорого, а запасы с прошлых лет очень быстро продаются. Однако, новых шин еще не завезли. В частности, некоторые размеры подорожали на 30%, а большая резина сейчас в дефиците.

Самый распространенный размер колес 205-55-16 популярных моделей в экономе и преміумсегменті стоит от 1100 грн до 2700 грн. Наибольший спрос в Украине в среднем сегменте имеют шины Hankook, а в "премиум" – Michelin X-Ice Snow.

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