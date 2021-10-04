В Україні сильно подорожчає автомобільне паливо: Кабмін визначився з цінами

У Кабінеті міністрів України визначилися з цінами на автомобільне паливо на найближчий час. У "Нафтогазі" провели розрахунок і тепер ціни на пальне злетять вгору.
Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства економіки України.
Найближчим часом середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm складе 23,23 гривні, а 1 літр автомобільних бензинів GASOLINE 10 ppm буде коштувати близько 26,50 гривень.
Це означає, що в середньому ціни на дизельне паливо зростуть на 64 копійки в порівнянні з минулим тижнем (22,59 грн/л), а бензин подорожчає на 33 копійки (26,17 грн/л)
У Міністерстві економіки зазначили, що багато в чому на зростання цін на паливо впливає пандемія COVID-19.
Нагадаємо, автомобілі в Україні можуть різко подорожчати. Це станеться через те, що у дилерів на складах виник дефіцит машин. Це пов'язано з дефіцитом чіпів, і через це страждає вся автомобільна індустрія.
Експерти говорять про те, що дефіцит чіпів може тривати ще кілька років. Відповідно дорожчатимуть машини.
Ми також писали про те, що цього року українським власникам авто установка зимових шин обійдеться дорожче. Зокрема, гума подорожчала з ряду причин і продовжить рости в ціні.