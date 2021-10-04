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В Украине сильно подорожает автомобильное топливо: Кабмин определился с ценами

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 17:22
В Украине сильно подорожает автомобильное топливо: Кабмин определился с ценами Фото: в Украине подорожает автомобильное топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Кабинете министров Украины определились с ценами на автомобильное топливо на ближайшее время. В "Нафтогазе" провели расчет и теперь цены на горючее взлетят вверх.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства экономики Украины.

В ближайшее время средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составит 23,23 гривны, а 1 литр автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm будет стоить около 26,50 гривен.

Это значит, что в среднем цены на дизельное топливо вырастут на 64 копейки по сравнению с прошлой неделей (22,59 грн/л), а бензин подорожает на 33 копейки (26,17 грн/л)

В Министерстве экономики отметили, что во многом на рост цен на топливо оказывает влияние пандемия COVID-19.

Напомним, автомобили в Украине могут резко подорожать. Это произойдет из-за того, что у дилеров на складах возник дефицит машин. Это связано с дефицитом чипов, и из-за этого страдает вся автомобильная индустрия.

Эксперты говорят о том, что дефицит чипов может длиться еще несколько лет. Соответственно будут дорожать машины.

Мы также писали о том, что в этом году украинским владельцам авто установка зимних шин обойдется дороже. В частности, резина подорожала по ряду причин и продолжит расти в цене.

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