В Украине сильно подорожает автомобильное топливо: Кабмин определился с ценами
В Кабинете министров Украины определились с ценами на автомобильное топливо на ближайшее время. В "Нафтогазе" провели расчет и теперь цены на горючее взлетят вверх.
Соответствующая информация появилась на сайте Министерства экономики Украины.
В ближайшее время средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составит 23,23 гривны, а 1 литр автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm будет стоить около 26,50 гривен.
Это значит, что в среднем цены на дизельное топливо вырастут на 64 копейки по сравнению с прошлой неделей (22,59 грн/л), а бензин подорожает на 33 копейки (26,17 грн/л)
В Министерстве экономики отметили, что во многом на рост цен на топливо оказывает влияние пандемия COVID-19.
Напомним, автомобили в Украине могут резко подорожать. Это произойдет из-за того, что у дилеров на складах возник дефицит машин. Это связано с дефицитом чипов, и из-за этого страдает вся автомобильная индустрия.
Эксперты говорят о том, что дефицит чипов может длиться еще несколько лет. Соответственно будут дорожать машины.
Мы также писали о том, что в этом году украинским владельцам авто установка зимних шин обойдется дороже. В частности, резина подорожала по ряду причин и продолжит расти в цене.