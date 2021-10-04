В Україні сильно подорожчає автомобільне паливо: Кабмін визначився з цінами

У Кабінеті міністрів України визначилися з цінами на автомобільне паливо на найближчий час. У "Нафтогазі" провели розрахунок і тепер ціни на пальне злетять вгору.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства економіки України.

Найближчим часом середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm складе 23,23 гривні, а 1 літр автомобільних бензинів GASOLINE 10 ppm буде коштувати близько 26,50 гривень. Це означає, що в середньому ціни на дизельне паливо зростуть на 64 копійки в порівнянні з минулим тижнем (22,59 грн/л), а бензин подорожчає на 33 копійки (26,17 грн/л) У Міністерстві економіки зазначили, що багато в чому на зростання цін на паливо впливає пандемія COVID-19.