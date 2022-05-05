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В Украине сильно изменится погода: синоптики обновили прогноз

Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине изменится
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится в ближайшие дни - ночные заморозки наконец отступят, и температура ночью повысится. По стране будут передвигаться грозы, временами будет ясно и солнечно, а дневная температура местами будет достигать выше 20 градусов.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте ниже в материале Styler.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, 5-6 мая в стране ожидаются заморозки.

"5-6 мая ночью в Украине, кроме побережья морей, на поверхности почвы, в Карпатах и северных областях местами и в воздухе заморозки 0-3 градуса (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.

Днем же 5 мая будет умеренно тепло, +13+17 градусов, на Закарпатье +17+19. Осадки не предвидятся.

6 мая на запад Украины придут грозы, но и потеплеет до +17+22 градусов. На остальных территориях без осадков, +14+17 тепла.

В субботу 7 мая температура выровняется по всей стране +16+20, ночные заморозки минуют. Ночью +6+10, все еще прохладно в ночное время на востоке и северо-востоке +3+5 градусов. Дожди с вероятностью гроз возможны на Западе.

8 мая на западе снова снизится температура днем, +13+17, на остальной территории +17+20. Ночью +5+10 градусов. Дожди и грозы вероятны на западе и севере.

9 мая осадки почти повсеместно, температура +13+19 днем +7+10 ночью.

Ранее мы писали прогноз погоды от Наталки Диденко.

Также сообщалось, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны.

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Погода в Украине