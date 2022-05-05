RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні сильно зміниться погода: синоптики оновили прогноз

Колаж РБК-Україна: Погода в Україні зміниться
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться найближчими днями - нічні заморозки нарешті відступлять, і температура вночі підвищиться. Країною пересуватимуться грози, часом буде ясно й сонячно, а денна температура місцями сягатиме вище 20 градусів.

Що буде з погодою в країні далі - читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 5-6 травня в країні очікуються заморозки.

"5-6 травня вночі в Україні, крім узбережжя морів, на поверхні ґрунту, в Карпатах та північних областях місцями і в повітрі заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики.

Вдень же 5 травня буде помірно тепло, +13+17 градусів, на Закарпатті +17+19. Опади не передбачаються.

6 травня на захід України прийдуть грози, але й потеплішає до +17+22 градусів. На решті територій без опадів, +14+17 тепла.

В суботу 7 травня температура вирівняється по всій країні, +16+20, нічні заморозки минуть. Вночі +6+10, все ще прохолодно в нічний час на сході та північному сході, +3+5 градусів. Дощі з ймовірністю гроз можливі на заході.

8 травня на заході знову знизиться температура вдень, +13+17, на решті територій +17+20. Вночі +5+10 градусів. Дощі та грози ймовірні на заході й півночі.

9 травня опади майже повсюди, температура +13+19 вдень, +7+10 вночі.

Раніше ми писали прогноз погоди від Наталки Діденко.

Також повідомлялося, що в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на останній місяць весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні