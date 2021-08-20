В Украине самая дорогая ягода стремительно дешевеет: причины и последствия

По словам главы СПК "Лига Агро" Александра Стогнийа, в этом году урожайность ягоды выше, по сравнению с 2020 годом, а цена - ниже.

Также специалист добавил, что в этом году был большой обвал цен. А именно цена на ягоду стартовала с 300 грн/кг, а упала до 100 грн и ниже.

"К тому же столкнулись с техническими проблемами, поэтому были вынуждены отдавать ягоду на заморозку", – заявил Александр.

Кроме того, среди причин он назвал также увеличение предложения, низкую покупательную способность граждан и спекуляции оптовых покупателей. Это и повлияло на обвал стоимости.

Польза голубики

Ягоды обладают противовоспалительным, жаропонижающим, мочегонным и общеукрепляющим эффектом. Также применяют как витаминное средство. Они нормализуют обмен веществ, лечат подагру, артрит, избавляют организм от глистов.

Пектиновые вещества связывают токсины, радиоактивные и тяжелые элементы и выводят их из организма.