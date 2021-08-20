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В Украине самая дорогая ягода стремительно дешевеет: причины и последствия

Автор: Тетяна Самарук

В Украине стремительно снижаются цены на голубику. Специалисты говорят, что все из-за низкого качества, большого вала продукции и отсутствия диалога между производителями.

Об этом пишет AgroPortal.

По словам главы СПК "Лига Агро" Александра Стогнийа, в этом году урожайность ягоды выше, по сравнению с 2020 годом, а цена - ниже.

Также специалист добавил, что в этом году был большой обвал цен. А именно цена на ягоду стартовала с 300 грн/кг, а упала до 100 грн и ниже.

"К тому же столкнулись с техническими проблемами, поэтому были вынуждены отдавать ягоду на заморозку", – заявил Александр.

Кроме того, среди причин он назвал также увеличение предложения, низкую покупательную способность граждан и спекуляции оптовых покупателей. Это и повлияло на обвал стоимости.

Польза голубики

Ягоды обладают противовоспалительным, жаропонижающим, мочегонным и общеукрепляющим эффектом. Также применяют как витаминное средство. Они нормализуют обмен веществ, лечат подагру, артрит, избавляют организм от глистов.

Пектиновые вещества связывают токсины, радиоактивные и тяжелые элементы и выводят их из организма.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как правильно мыть зелень и ягоды перед едой.

Также специалисты рассказали, что больше всего подорожало с начала года. В частности, они отметили, что больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар

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ягодаголубика