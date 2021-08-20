В Україні найдорожча ягода стрімко дешевшає: причини і наслідки

За словами глави СПК "Ліга Агро" Олександра Стогнійа, цьогоріч врожайність ягоди вища, у порівнянні з 2020 роком, а ціна - нижча.

Також фахівець додав, що у цьогоріч був великий обвал цін. А саме ціна на ягоду стартувала з 300 грн/кг, а впала до 100 грн і нижче.

"До того ж зіткнулися з технічними проблемами, тому були змушені віддавати ягоду на заморозку", – заявив Олександр.

Окрім того, серед причин він назвав також збільшення пропозиції, низьку купівельну спроможність громадян і спекуляції оптових покупців. Це і вплинуло на обвал вартості.

Користь лохини

Ягоди мають протизапальну, жарознижувальну, сечогінну та загальнозміцнювальний ефект. Також застосовують як вітамінний засіб. Вони нормалізують обмін речовин, лікують подагру, артрит, позбавляють організм від глистів.

Пектинові речовини зв'язують токсини, радіоактивні і важкі елементи і виводять їх з організму.