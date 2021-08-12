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Названа самая дорогая и востребованная ягода в Украине: какова ее цена

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Четверг 12 августа 2021 20:15
Названа самая дорогая и востребованная ягода в Украине: какова ее цена Фото: назвали самую дорогую сезона (pexels.com)
Автор: Тетяна Самарук

В 2021-м году самой дорогой ягодой в Украине остается голубика, а наибольшим спросом пользуется малина.

Об этом сообщает AgroPortal.

По словам бизнес-партнера ООО "Диканьские ягоды" Сергея Стеценко, стоимость малины в этом сезоне выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

Также он добавил, что цена на малину в этом году, как и в прошлом, высока. Это рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет. Ведь сначала ягода дорогая, но потом ее стоимость падает.

Специалист отмечает, что если цена низкая, то у производителей уменьшается спрос на выращивание ягоды, а потом, когда их становится на рынке менее, стоимость снова поднимается.

После этого ее снова начинают сажать. В 2020-м компания "Диканьские ягоды" продавала малину по 3,20-3,50 евро/кг, а в этом году они ожидают за 1 кг уже более 4 евро.

Ранее мы сообщали, что специалисты рассказали, что больше всего подорожало с начала года. В частности, они отметили, что больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар - на 46,2%, гречневая крупа - на 34,8%, яйца - на 30,4%, подсолнечное масло - на 22,2%.

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