В Украине самая дорогая ягода стремительно дешевеет: причины и последствия
В Украине стремительно снижаются цены на голубику. Специалисты говорят, что все из-за низкого качества, большого вала продукции и отсутствия диалога между производителями.
Об этом пишет AgroPortal.
По словам главы СПК "Лига Агро" Александра Стогнийа, в этом году урожайность ягоды выше, по сравнению с 2020 годом, а цена - ниже.
Также специалист добавил, что в этом году был большой обвал цен. А именно цена на ягоду стартовала с 300 грн/кг, а упала до 100 грн и ниже.
"К тому же столкнулись с техническими проблемами, поэтому были вынуждены отдавать ягоду на заморозку", – заявил Александр.
Кроме того, среди причин он назвал также увеличение предложения, низкую покупательную способность граждан и спекуляции оптовых покупателей. Это и повлияло на обвал стоимости.
Польза голубики
Ягоды обладают противовоспалительным, жаропонижающим, мочегонным и общеукрепляющим эффектом. Также применяют как витаминное средство. Они нормализуют обмен веществ, лечат подагру, артрит, избавляют организм от глистов.
Пектиновые вещества связывают токсины, радиоактивные и тяжелые элементы и выводят их из организма.
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