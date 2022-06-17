В Украине ряд областей накроют грозовые дожди, будут шквалы с градом

Погода в Украине в пятницу, 17 июня, будет с грозовыми дождями в некоторых областях, а осадки занесет к нам атмосферный фронт. Также местами усилится ветер, и при шквалах сила составит до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха в целом будет вполне комфортная.

Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и на сайте Meteoprog .

Дождливо будет на западе страны, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Также при осадках в отдельных районах будет град. А вот на остальной части территории Украины осадки не ожидаются.

Погода в центре Украины 17 июня

В Винницкой области будет пасмурно. Температура воздуха ночью +9... +12 градусов, днем около ​​+21... +24 градусов.

В Черкасской и Кировоградской областях - облачно с прояснениями, без дождей. Столбики термометров ночью покажут +10... +14 градусов, днем ​​+23... +26 градусов.

В Полтавской и Днепропетровской областях хоть и будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит +12... +15 градусов, днем ​​+22... +25 градусов.

Погода в западных регионах 17 июня

Во Львовской и Ивано-Франковской областях будет облачно, пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут +12... +14 градусов, днем ​​+19... +21 градусов.

В Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет дождливо. Температура воздуха ночью +11... +14 градусов, днем ​​+18... +22 градусов.

В Черновицкой и Закарпатской областях переменная облачность, пройдут осадки. Температура воздуха ночью +11... +15 градусов, днем ​​+20... +24 градусов.

Погода на севере Украины 17 июня

В Житомирской, Черниговской и Киевской областях пасмурно и дождливо. Столбики термометров ночью покажут +11... +15 градусов, днем ​​+22... +26 градусов.

В Сумской области пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +10...+14 градусов, днем ​​+23... +25 градусов.

Погода в восточных регионах 17 июня

В Харьковской области будет облачно, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +12... +15 градусов, днем ​​+22... +25 градусов.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, будет сухо. Температура воздуха ночью составит +10... +13 градусов, днем ​​+23... +26 градусов.

Погода на юге Украины 17 июня

В Одесской области и в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14... +16 градусов, днем ​​+24... +26 градусов.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, будет сухо. Столбики термометров ночью покажут +13... +15 градусов, днем ​​+25... +27 градусов.