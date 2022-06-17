В Україні кілька областей накриють грозові дощі, будуть шквали з градом

Погода в Україні в п'ятницю, 17 червня, буде з грозовими дощами в деяких областях, а опади занесе до нас атмосферний фронт. Також місцями посилиться вітер, і при шквалах сила складе до 20 метрів на секунду. При цьому температура повітря в цілому буде цілком комфортна.

Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру та на сайті Meteoprog .

Дощитиме на заході країни, місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Також при опадах в окремих районах буде град. А ось на решті частини території України опади не очікуються.

Погода в центрі України 17 червня

У Вінницькій області буде похмуро. Температура повітря вночі + 9... +12 градусів, вдень близько +21... +24 градусів.

У Черкаській та Кіровоградській областях - хмарно з проясненнями, без дощів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +14 градусів, вдень +23... +26 градусів.

У Полтавській і Дніпропетровській областях хоч і буде похмуро, але опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме +12... +15 градусів, вдень +22... +25 градусів.

Погода в західних регіонах 17 червня

У Львівській та Івано-Франківській областях буде хмарно, пройдуть дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12... +14 градусів, вдень +19... +21 градусів.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях дощитиме. Температура повітря вночі +11... +14 градусів, вдень +18... +22 градусів.

У Чернівецькій та Закарпатській областях мінлива хмарність, пройдуть опади. Температура повітря вночі +11... +15 градусів, вдень +20... +24 градусів.

Погода на півночі України 17 червня

У Житомирській, Чернігівській та Київській областях похмуро і дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +15 градусів, вдень +22... +26 градусів.

У Сумській області похмуро, але опади не очікуються. Температура повітря вночі + 10...+14 градусів, вдень +23... +25 градусів.

Погода у східних регіонах 17 червня

У Харківській області буде хмарно, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12... +15 градусів, вдень +22... +25 градусів.

У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, буде сухо. Температура повітря вночі становитиме +10... +13 градусів, вдень +23... +26 градусів.

Погода на півдні України 17 червня

В Одеській області та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +14... +16 градусів, вдень +24... +26 градусів.

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях мінлива хмарність, буде сухо. Стовпчики термометрів вночі покажуть +13... +15 градусів, вдень +25... +27 градусів.