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Погода снова резко поменяется: синоптики сделали важное предупреждение

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Четверг 16 июня 2022 20:00
Погода снова резко поменяется: синоптики сделали важное предупреждение Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине резко поменяется и после прохлады и дождей температура воздуха снова начнет накаляться. Ближайшие два дня принесут дожди и грозы, а температура будет низкой во многих областях.

Какая погода ожидается в Украине до конца этой недели - читайте ниже.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу температура воздуха в большинстве областей Украины будет комфортная, от +20 до +27 градусов. В западной части намного прохладнее - от +17 до +22 градусов.

Дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, местами на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Одессой областях. При грозах возможны шквалы. А на остальной территории страны будет сухо.

Погода в Киеве

В Киеве 17 июня будет умеренно тепло, +23 +24 градуса. Дожди с грозами прогнозируются в столице во второй половине дня в пятницу, вечером возможен ливень.

Погода снова резко поменяется: синоптики сделали важное предупреждение

Карта погоды в Украине на пятницу, 17 июня

А что будет с погодой дальше?

В субботу в Киеве возможно небольшое похолодание. Но уже в воскресенье-понедельник ожидается жаркая погода.

По прогнозу Украинского гидрометцентра в субботу грозы ожидаются на севере, востоке, юге и частично в центре страны. Температура воздуха будет невысокая, от +22 до +26 градусов. На западе будет холодно ночью, от +8 до +10 градусов.

А в воскресенье в Украину вернется жара. В западной части и в центре синоптики прогнозируют от +28 до +32 градусов. На севере и в южной части прогреется до +29 градусов, на востоке ожидается +25 +27 градусов.

Погода снова резко поменяется: синоптики сделали важное предупреждениеКарта погоды в Украине на воскресенье, 19 июня

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни ожидаются резкие перепады погоды.

А еще мы писали о том, какой прогноз погоды синоптики давали на июнь.

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