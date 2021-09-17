В Украине резко упала стоимость на тепличные огурцы: какая сейчас цена

Цена на огурцы

Причиной снижения цен на рынке является рост предложения огурца и в то же время сравнительно невысокий спрос. Так, на сегодня тепличные комбинаты продают огурцы по 10-15 грн/кг, что в среднем на 35% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Почему упала стоимость

Производители говорят, что снижать цены их вынуждает значительное ослабление спроса на эту продукцию. Сейчас представители розничных сетей и оптовых компаний готовы покупать тепличные огурцы небольшими партиями. Все это из-за крайне низких темпов реализации в розничной торговле.

Кроме того, сейчас цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 16% ниже, чем в середине сентября 2020 года. Также фермеры не исключают дальнейшего удешевления в этом сегменте.