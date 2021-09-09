В Украине быстро растет стоимость на овощи: названы новые цены

В Украине стремительно растет цена на качественный лук, пригодный для длительного хранения. Накануне фермеры предлагали ее по 6 грн/кг, а сейчас ее стоимость выросла до 7-7.5 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes.

Так, вместе с луком подорожали томаты и кабачки. Какие цены на овощи В частности, цена на огурцы подтянулась до верхней границы – 28 грн/кг, а на кабачки - до 13-15 грн/кг. Кроме этого, на фермерских рынках на юге Украины самый дешевый сорт красных томатов "Асвон" подорожал с 5 до 6.5-8 грн/кг. В то же время розовые томаты предлагают по 29-32 грн/кг, а черные – по 35 грн/кг. Картофель торгуется по 5-6 грн/кг, капуста – 4-5 грн/кг, морковь – 4.5 грн/кг, свеклу – по 5 грн/кг.