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В Україні різко впала вартість на тепличні огірки: яка зараз ціна

Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціни на тепличні огірки минулого тижня різко подорожчали. Але зараз вартість почала стрімко знижуватися.

Про це повідомляє EastFruit.

Ціна на огірки

Причиною зниження цін на ринку є зростання пропозиції огірка та водночас порівняно невисокий попит. Так, на сьогодні тепличні комбінати продають огірки по 10-15 грн/кг, що в середньому на 35% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому впала вартість

Виробники кажуть, що знижувати ціни їх змушує значне ослаблення попиту на цю продукцію. Нині представники роздрібних мереж і гуртових компаній готові купувати тепличні огірки невеликими партіями. Все це через вкрай низькі темпи реалізації в роздрібній торгівлі.

Окрім того, зараз ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 16% нижча, ніж в середині вересня 2020 року. Також фермери не виключають подальшого здешевлення у цьому сегменті.

Раніше ми повідомляли, що в Україні швидко зростає ціна на овочі.

Також ми писали, що Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі.

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