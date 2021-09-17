В Україні різко впала вартість на тепличні огірки: яка зараз ціна

Ціна на огірки

Причиною зниження цін на ринку є зростання пропозиції огірка та водночас порівняно невисокий попит. Так, на сьогодні тепличні комбінати продають огірки по 10-15 грн/кг, що в середньому на 35% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому впала вартість

Виробники кажуть, що знижувати ціни їх змушує значне ослаблення попиту на цю продукцію. Нині представники роздрібних мереж і гуртових компаній готові купувати тепличні огірки невеликими партіями. Все це через вкрай низькі темпи реалізації в роздрібній торгівлі.

Окрім того, зараз ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 16% нижча, ніж в середині вересня 2020 року. Також фермери не виключають подальшого здешевлення у цьому сегменті.