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В Україні різко знизилася середня зарплата

STYLERЖиття    15.06.2020 - 12:58
В Україні різко знизилася середня зарплата
В Україні впала зарплата (фото: РБК-Україна)

За місяць середня зарплата впала на кілька сотень гривень

В Україні катастрофічно впала середня заробітна плата за місяць. Якщо в березні 2020 року її розмір становив 9905 гривень 39 копійок, то в квітні її рівень знизився до 9325 гривень 93 копійок. Різниця між показниками двох місяців становить 579 гривень 46 копійок.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначимо, що у Пенсійному фонді показник середньої заробітної плати використовують для обчислення пенсії, яку будуть нараховувати за певний період.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року склала 10 430 грн. Це на 8,9% менше у порівнянні березнем (11 446 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року на рівні 10 583,10 грн.

За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік склав 9 205,19 грн.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України зарплата
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