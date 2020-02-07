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Праздник 7 февраля: что нельзя делать в этот день, главные приметы

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 06:08
Праздник 7 февраля: что нельзя делать в этот день, главные приметы
Праздник 7 февраля (Коллаж РБК-Украина)

7 февраля верующие отмечают День святителя Григория Богослова

Какой сегодня праздник. 7 февраля 2020 года верующие христиане вспоминают Григория Богослова, его считают одним из прародителей христианства. Он жил в III веке нашей эры.

Григорий имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – он учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Они дружили всю жизнь.

Когда Григорию исполнилось 26 лет, он принял крещение. Вернувшись домой, он долго отказывался от какой-либо общественной должности, предаваясь молитвам, размышлению о Боге и занимаясь написанием вдохновенных песней и слов. Григорий считал, что время, проведенное с Василием Великим в пустыне, самое счастливое в его жизни. Проповеди Григория настолько глубоки и поэтичны, что многие фразы из них пережили столетия и использовались для праздничных песнопений.

Праздник 7 февраля: что нельзя делать в этот день, главные приметыГригорий Богослов считается одним из прародителей христианства (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

  • Снег выпал на Григория – зима не будет дальше суровой.
  • Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе – будут сильные морозы.
  • Какой день до полудня, таким будет декабрь и январь следующего года.
  • Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь.
  • Если сильный снегопад 7 февраля – будет ранняя осень.
  • Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Нельзя в этот день стричь волосы и ногти - будут большие проблемы.
  • Нельзя плеваться — будет плохая дорога.
  • Нельзя без надобности покидать квартиру и работать.
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