Праздник 7 февраля: что нельзя делать в этот день, главные приметы

7 февраля верующие отмечают День святителя Григория Богослова
Какой сегодня праздник. 7 февраля 2020 года верующие христиане вспоминают Григория Богослова, его считают одним из прародителей христианства. Он жил в III веке нашей эры.
Григорий имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – он учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Они дружили всю жизнь.
Когда Григорию исполнилось 26 лет, он принял крещение. Вернувшись домой, он долго отказывался от какой-либо общественной должности, предаваясь молитвам, размышлению о Боге и занимаясь написанием вдохновенных песней и слов. Григорий считал, что время, проведенное с Василием Великим в пустыне, самое счастливое в его жизни. Проповеди Григория настолько глубоки и поэтичны, что многие фразы из них пережили столетия и использовались для праздничных песнопений.
Григорий Богослов считается одним из прародителей христианства (фото из открытых источников)