В Украине резко подорожали популярные овощи: в чем причина

Причина подорожания овощей

Приведем в пример. В январе 2022 года белокочанная капуста стоит более 12 грн за килограмм. Репчатый лук уже подорожал до 15 гривен за килограмм. Морковь подорожала почти до 10 грн.

За картофель просят от 10 гривен за кг в розничной продаже.

Эксперты объясняют такое подорожание увеличением тарифов на энергоносители и отменой льгот для производителей с начала нынешнего года.

Также специалисты уверены, что овощи из борщевого набора будут еще более расти в цене.

На крупнейшем фермерском рынке юга "Неждана", что в селе Великие Копани в Херсонской области, пекинская капуста стоит уже 15-20 грн/кг, хотя еще в конце декабря ее продавали по 12 гривен.