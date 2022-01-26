UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине резко подорожали популярные овощи: в чем причина

Автор: Людмила Жукова

Овощи из борщевого набора за год прибавили в два раза к цене.

Об этом сообщает ТСН.

Причина подорожания овощей

Приведем в пример. В январе 2022 года белокочанная капуста стоит более 12 грн за килограмм. Репчатый лук уже подорожал до 15 гривен за килограмм. Морковь подорожала почти до 10 грн.

За картофель просят от 10 гривен за кг в розничной продаже.

Эксперты объясняют такое подорожание увеличением тарифов на энергоносители и отменой льгот для производителей с начала нынешнего года.

Также специалисты уверены, что овощи из борщевого набора будут еще более расти в цене.

На крупнейшем фермерском рынке юга "Неждана", что в селе Великие Копани в Херсонской области, пекинская капуста стоит уже 15-20 грн/кг, хотя еще в конце декабря ее продавали по 12 гривен.

Как мы ранее писали, в Украине подорожал популярный овощ, который покупают все.

Напомним, что в Украине изменится цена на сливочное масло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты