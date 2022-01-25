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В Украине подорожал популярный овощ, который покупают все

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Вторник 25 января 2022 10:59
В Украине подорожал популярный овощ, который покупают все Фото: В Украине дорожает лук (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине уже к весне сильно подорожает популярный овощ - лук. Его стоимость повысится на 25%.

Об этом сообщает ТСН.

Сейчас в магазинах и на рынках страны лук стоит от 15 гривен за килограмм. Причиной подорожания этого незаменимого продукта эксперты называют его низкий урожай.

По данным Ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя стоимость килограмма репчатого лука увеличилась более чем на 70% по сравнению с ценами за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что сегодняшняя цена не предел и лук продолжит свое подорожание и будет стоить около 20 гривен за килограмм.

В Украине подорожал популярный овощ, который покупают все

Цена лука в украинских супермаркетах (Скриншот)

Чем полезен лук

В луке много витаминов группы В, а также марганца, меди, калия, фосфора. Помимо витаминов, в репчатом луке множество минеральных солей. Они нормализуют водно-солевой баланс. Также свежий лук разжижает кровь, снижает уровень "плохого" холестерина, увеличивает эластичность сосудов, снижает давление.

Напомним, что в Украине изменится цена на сливочное масло.

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