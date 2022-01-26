В Україні різко подорожчали популярні овочі: в чому причина

Причина подорожчання овочів

Наведемо в приклад. У січні 2022 року білокачанна капуста коштує понад 12 грн за кілограм. Ріпчасту цибулю вже подорожчала до 15 гривень за кілограм. Морква подорожчала майже до 10 грн.

За картоплю просять від 10 гривень за кг у роздрібному продажі.

Експерти пояснюють таке подорожчання збільшенням тарифів на енергоносії і скасуванням пільг для виробників з початку нинішнього року.

Також фахівці впевнені, що овочі з борщового набору будуть ще більше рости в ціні.

На найбільшому фермерському ринку півдня "Неждана", що в селі Великі Копані в Херсонській області, пекінська капуста коштує вже 15-20 грн/кг, хоча ще в кінці грудня її продавали по 12 гривень.