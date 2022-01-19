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В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно будет стоить

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Среда 19 января 2022 12:37
В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно будет стоить Фото: В Украине дорожает сливочное масло (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время растет в цене сливочное масло, и такая тенденция будет продолжаться.

Об этом сообщает ТСН.

Причина подорожания

Эксперты сообщают, что причиной подорожания масла является активный экспорт этого продукта. Например, в декабре 2021 года больше всего масла продали в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Грузию и Израиль. Всего за прошлый месяц его из страны вывезли более полутора тысяч тонн.

Прогнозы экономистов неутешительны - они уверяют, что цены на продукт будут расти, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.

Сколько сейчас стоит сливочное масло

Отметим, что сейчас пачка масла от известного производителя стартует от 45 гривен. Но это только при условии акции в супермаркете.

В Украине изменится цена на сливочное масло: сколько оно будет стоить

Скриншот

Чем полезно сливочное масло

Сливочное масло – это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. При постоянном употреблении масла волосы станут блестящими и крепкими, а кожа – подтянутой и сияющей. Укрепится здоровье сердца и сосудов.

Напомним, что в Украине резко подорожает вся молочная продукция.

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