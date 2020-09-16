В Украине резко подорожает вызов "скорой помощи": какие готовят тарифы

Тариф на "скорую помощь" увеличат в 2,5 раза (фото: РБК-Украина)

Минздрав увеличит тариф на экстренную медицинскую помощь

В Украине увеличат тариф на экстренную медицинскую помощь в 2021 году. Теперь сумма вырастет в 2,5 раза и составит 412 гривен.

Об этом 16 сентября заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, передали в министерстве в Facebook.

Сейчас действующий тариф уже после поднятия составляет 164 гривны, а перед этим был 116 гривен.

"По нашим подсчетам, новый тариф будет покрывать все расходы на предоставление этой медицинской услуги", - отметил Степанов.

Министр пояснил механизм подсчета суммы, которая уплачивается "скорым" в месяц:

количество проживающих в городе людей умножается на 164 гривны;

эти средства идут на зарплату работникам, горючее для карет "скорых" и медицинские средства в транспорте.

Степанов также рассказал, что вместе с повышением тарифа на предоставление экстренной медпомощи также нужно установить соответствующие индикаторы качества.

Первый - время приезда.

"Сейчас только 31% бригад доезжают в сроки, установленные государством. На следующий год мы закладываем, что будет не менее 60%, в 2022 году - 75%, а на 2023 - не менее 85%", - подчеркнул министр.

Второе - маршрутизация пациентов.

Больного с инфарктом или инсультом сразу должны отвезти в ту нужную больницу. Уже по дороге бригада экстренной помощи должна сообщить в клинику, чтобы сразу по прибытию пациенту начали оказывать медпомощь.

Степанов добавил, что работники экстренной медпомощи поддержали такую идею.

Ранее сообщалось, что в Украине меняют правила вызова "скорой", и в Минздраве рассказали, в каких случаях карета не приедет на вызов. В ведомстве отметили, что все звонки на "103" будут распределены на четыре категории.

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