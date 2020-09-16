В Україні різко подорожчає виклик "швидкої допомоги": які готують тарифи

Тариф на "швидку допомогу" збільшать у 2,5 рази (фото: РБК-Україна)

МОЗ збільшить тариф на екстрену медичну допомогу

В Україні збільшать тариф на екстрену медичну допомогу в 2021 році. Тепер сума зросте у 2,5 рази та складе 412 гривень.

Про це 16 вересня заявив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу, передали в міністерстві у Facebook.

Нині діючий тариф вже після підняття становить 164 гривні, а перед цим був 116 гривень.

"За нашими підрахунками, новий тариф буде покривати всі витрати на надання цієї медичної послуги", - зазначив Степанов.

Міністр пояснив механізм підрахунку суми, яка сплачується за "швидким" на місяць:

кількість проживаючих в місті людей множиться на 164 гривні;

ці кошти йдуть на зарплату працівникам, пальне для карет "швидких" і медичні засоби у транспорті.

Степанов також розповів, що разом з підвищенням тарифу на надання екстреної медичної допомоги також потрібно встановити відповідні індикатори якості.

Перший - час приїзду.

"Зараз лише 31% бригад доїжджають у терміни, встановлені державою. На наступний рік ми закладаємо, що буде не менше 60%, у 2022 році - 75%, а на 2023 рік - не менше 85%", - наголосив міністр.

Друге - маршрутизація пацієнтів.

Хворого з інфарктом або інсультом відразу повинні відвезти в ту потрібну лікарню. Вже дорогою бригада екстреної допомоги повинна повідомити в клініку, щоб відразу по прибуттю пацієнтові почали надавати медичну допомогу.

Степанов додав, що працівники екстреної медичної допомоги підтримали таку ідею.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінюють правила виклику "швидкої", і у МОЗ розповіли, в яких випадках карета не приїде на виклик. У відомстві зазначили, що всі дзвінки на "103" будуть розподілені на чотири категорії.

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