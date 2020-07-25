В Харькове умер мужчина из-за отказа врачей в лечении: продолжение скандала

В Харькове умер мужчина из-за отказа врачей в лечении (коллаж: РБК-Украина)

Медики отказывались предоставить больному коронавирусом помощь в лечении инсульта

В Харькове умер 39-летний мужчина, которому медики не оказали помощь, потому что у пациента был коронавирус. Сначала мужчина лечился от коронавируса в Харьковской областной клинической инфекционной больнице №22, однако во время лечения у пациента произошел инсульт. В течение всего дня его возили из клиники в клинику, однако ни одна больница не согласилась помочь мужчине.

В больнице №7, куда направили мужчину после инсульта, отказались принимать пациента, потому что им запрещено работать с коронавирусными больными. Заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан объяснила, что городская клиническая больница №7 не могла принять больного, потому что это не было согласовано и противоречит приказам.

"Руководство областной инфекционной больницы нарушило элементарные правила перевода больных из больницы в больницу. Если у них возникло подозрение по каким-то другим заболеванием, которое требует перевода больного в другую больницу, как минимум, это согласуется с той больницей, в которой человека надо перевести", — сказала Горбунова-Рубан, цитирует "Факты ICTV".

При этом, по словам чиновницы, нельзя возить по городу человека с инсультом без предварительной договоренности с больницей.

"Клиническая больница №7 не имеет права принимать больных с Covid-19. Это на уровне национального законодательства, это практически многопрофильная больница. Они по приказу не имеют права принимать этих людей", — сказала Горбунова-Рубан.

Врач из этой больницы проконсультировал больного и констатировал у него легкую форму инсульта, которую по словам чиновницы, "можно даже лечить дома".

"Дал ему все необходимые назначения и речь о переводе вообще не шла", — добавила она.

Стоит отметить, что 24 июля мужчину похоронили. У него осталась жена и двухлетний сын. Причиной смерти указали ишемический инсульт.

Напомним, в Харькове полицейские врезались в "скорую" с пациентом.

Ранее во Львове умер годовалый мальчик из-за неправильного диагноза.