В Украине меняют правила вызова "скорой": в каких случаях врачи не приедут

В Украине изменят правила вызова "скорой помощи" (фото: РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, в каких случаях "скорая помощь" не приедет на вызов

Правила вызова "скорой медицинской помощи" поменяются в Украине с 2021 года. В Минздраве прокомментировали реформу и рассказали, в каких случаях врачи не будут выезжать на вызов.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, все звонки на "103" будут распределены на четыре категории. Это, по словам чиновника, позволит быстрее приезжать на экстренные вызовы.

Алгоритмы диспетчеризации поделят на 4 категории вызовов: критический, срочный, безотлагательный и непрофильный. В случае критического вызова "скорая" должна будет быть на месте практически мгновенно.

Кроме того, поменяют маршрутизацию бригады "скорой помощи":

"Будет четкий маршрут, предусматривающий, в какое медицинское учреждение будут везти пациента. Там его уже должны ждать и сразу безотлагательно оказывать помощь", - добавил Степанов.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк ранее также рассказывала, что в случае критического случая, скорая обязана будет приехать в течение 10 минут, на срочный вызов - 20 минут.

На какой вызов не приедет скорая?

Речь идет про четвертую категорию - непрофильный вызов. В этом случае пациенту предоставят консультацию по телефону или направят к семейному врачу.

К критическому вызову будут относиться такие, что требуют немедленного реагирования, реанимационных мероприятий. Речь идет, к примеру, о признаках клинической смерти, обструкции дыхательных путей.

Срочным вызовом называют такой, когда состояние человека потенциально серьезное, ему нужна скорая помощь на месте или неотложная транспортировка.

К третьей категории - безотлагательного вызова - относятся состояния, которые не несут угрозы для жизни, например, обострения хронических болезней.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина умер из-за шлагбаума на пляже, который несанкционированно установили местные жители. "Скорая" не смогла доехать до человека с сердечным приступом.