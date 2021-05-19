В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні зміниться вже в суботу, 22 травня. Синоптики прогнозують, що дощі закінчаться, а температура підвищиться. Прояснення прийде в деякі області вже в четвер, а в п'ятницю опади будуть тільки місцями. Прогноз і карти погоди до кінця тижня - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.

20 травня дощитиме, а місцями з грозами, майже скрізь, крім Волині, а також південного сходу. Температура буде +14+19, а на сході і південному сході від +19 до +23 градусів.

У Києві завтра опади малоймовірні, температура +17+19, вночі +10+12 градусів.

Погода в Україні 20 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 21 травня, принесе дощі в ряд центральних областей, на інших територіях без опадів. Температура майже така ж, як і в четвер.

У Києві без опадів, вдень +16+18, вночі +9+11 градусів.

Погода в Україні 21 травня (meteo.gov.ua)

А ось в суботу, 22 травня, стане тепліше, синоптики обіцяють день без опадів, а температура по країні +19+24. Щоправда вночі трохи похолодає - від +5 до +11, на півдні та сході +8+15.

У Києві потеплішає до +21+23, вночі +9+11, без опадів.

Погода в Україні 22 травня (meteo.gov.ua)

В неділю, 23 травня, грози і дощі повернуться на захід і північ, на решті частини країни опади малоймовірні. Температура +17+23, а на півдні і сході буде жарко - до +30 градусів.

У Києві 23 травня ймовірні грози і дощі, вдень +18+20, вночі +11+13.

Погода в Україні 23 травня (meteo.gov.ua)