В Украине резко изменится погода: какие области затронет перепадом

Погода в Украине в пятницу, 3 января, ожидается солнечная и ясная. Температура воздуха днем резко пойдет вверх, а осадки прекратятся на всей территории страны. О том, какая погода ожидает жителей Украины накануне Рождества рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что в Украину придет антициклон с именем Хиа, который принесет с собой сухую и солнечную погоду.

"3 января антициклон с именем Хиа сделает в Украине сухую погоду и местами даже солнечную. На остальной территории Европы также будет преобладать сухая воздушная масса, только на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии – снег", - написала синоптик и предупредила, что в Украине ожидается юго-западный ветер или западный, от небольшого до умеренного.

Карта погоды

"Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем 1-5 градусов тепла. В Киеве в пятницу будет сухо, возможно даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью -2 -5 градусов, днем +2 +4 градуса", - добавила Диденко.

Она сообщила, что в субботу мокрый снег и дожди накроют Запад Украины, а 5 января, в воскресенье, осадки распространятся по всей территории страны. На Рождество 6-7 января в Украине существенно похолодает.

Карта погоды на 3 января

А вот в Украинском гидрометцентре сообщили, что после ночным морозов -2 -4 градуса в Украине резко начнет повышаться температура воздуха и днем в нескольких областях потеплеет до +7 градусов. На Рождество в большинстве регионов сильно похолодает, местами возможны морозы до -8 -10 градусов.