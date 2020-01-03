В Україні різко зміниться погода: які області торкнеться перепадом

Погода в Україні у п'ятницю, 3 січня, очікується сонячна і ясна. Температура повітря вдень різко піде вгору, а опади припиняться на всій території країни. Про те, яка погода очікує на мешканців України напередодні Різдва розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що в Україну прийде антициклон з ім'ям Хіа, який принесе з собою суху і сонячну погоду.

"3 січня антициклон з ім'ям Хіа зробить в Україні суху погоду і місцями навіть сонячну. На решта території Європи також буде переважати суха повітряна маса, лише на західному узбережжі континенту пройдуть дощі, а в країнах Скандинавії – сніг", - написала синоптик і попередила, що в Україні очікується південно-західний вітер або західний, від невеликого до помірного.

Карта погоди

"Температура повітря в найближчу ніч очікується 1-6 градусів морозу завтра вдень 1-5 градусів тепла. У Києві в п'ятницю буде сухо, можливо навіть сонячно. Температура повітря в столиці вночі -2 -5 градусів, вдень +2 +4 градуси", - додала Діденко.

Вона повідомила, що в суботу мокрий сніг і дощі накриють Захід України, а 5 січня, в неділю, опади поширяться по всій території країни. На Різдво 6-7 січня в Україні суттєво похолодає.

Карта погоди на 3 січня

А ось в Українському гідрометцентрі повідомили, що після нічних морозів -2 -4 градуси в Україні різко почне підвищуватися температура повітря вдень і у кількох областях потеплішає до +7 градусів. На Різдво у більшості регіонів сильно похолодає, місцями можливі морози до -10 -8 градусів.