ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине резко изменится погода: какие области затронет перепадом

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 08:09
В Украине резко изменится погода: какие области затронет перепадом
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни резко поменяется

Погода в Украине в пятницу, 3 января, ожидается солнечная и ясная. Температура воздуха днем резко пойдет вверх, а осадки прекратятся на всей территории страны. О том, какая погода ожидает жителей Украины накануне Рождества рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что в Украину придет антициклон с именем Хиа, который принесет с собой сухую и солнечную погоду.

"3 января антициклон с именем Хиа сделает в Украине сухую погоду и местами даже солнечную. На остальной территории Европы также будет преобладать сухая воздушная масса, только на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии – снег", - написала синоптик и предупредила, что в Украине ожидается юго-западный ветер или западный, от небольшого до умеренного.

В Украине резко изменится погода: какие области затронет перепадом

Карта погоды

"Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем 1-5 градусов тепла. В Киеве в пятницу будет сухо, возможно даже солнечно. Температура воздуха в столице ночью -2 -5 градусов, днем +2 +4 градуса", - добавила Диденко.

Она сообщила, что в субботу мокрый снег и дожди накроют Запад Украины, а 5 января, в воскресенье, осадки распространятся по всей территории страны. На Рождество 6-7 января в Украине существенно похолодает.

В Украине резко изменится погода: какие области затронет перепадом

Карта погоды на 3 января

А вот в Украинском гидрометцентре сообщили, что после ночным морозов -2 -4 градуса в Украине резко начнет повышаться температура воздуха и днем в нескольких областях потеплеет до +7 градусов. На Рождество в большинстве регионов сильно похолодает, местами возможны морозы до -8 -10 градусов.

Ударят морозы: синоптики сделали важное предупреждение о погоде Мороз и снегопады: синоптик дал прогноз на самый холодный месяц
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь