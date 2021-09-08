В Украине рекордно выросли валютные резервы: сколько денег стало и на каком мы месте в мире

Золотовалютные резервы в Украине в конце лета выросли более чем на 9%. И сегодня эта сумма достигла девятилетнего максимума.

За счет чего увеличились запасы иностранных финансовых активов государства и сколько теперь Украина имеет денег - читайте в нашем материале далее.

Какие золотовалютные запасы Украины сегодня?

По данным НБУ, международные резервы Украины составляют сегодня около 31,614 млрд долларов (в эквиваленте).

Росту запасов на 9,2% способствовало прежде всего поступление средств от Международного валютного фонда в сумме 2,7 млрд долларов.

Также динамику резервов в течение августа определяли такие факторы, как:

операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке

операции по управлению государственным долгом

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют)

Структура международных резервов в разрезе валют на 31 августа 2021 (bank.gov.ua)

Когда золотовалютные запасы Украины были самыми большими и самыми маленькими?

Рекордный показатель за всю историю независимости Украины был зафиксирован весной 2011 года. Тогда, согласно статистическим данным, в распоряжении НБУ было 38,352 млрд долларов.

Нынешний же объем резервов является рекордным за последние девять лет, ведь больше от нынешнего объема - 31,661 млрд долларов - было зафиксировано еще в апреле 2012-го. С тех пор валютные резервы уменьшались вплоть до 2015 года.

"Антирекорд" был поставлен в феврале 2015-го. Тогда этот показатель составлял всего 5,625 млрд долларов.

Но с того времени резервы Украины лишь увеличивались.

Динамика международных резервов (bank.gov.ua)

Следует помнить, что золотовалютные резервы это не золотой запас страны. Второе определение - это лишь часть официальных золотовалютных резервов государства, подаваемого в виде монетарного золота.

На сегодня этот показатель в Украине составляет лишь 4,9% от общего объема резервов.

Структура международных резервов в разрезе инструментов на 31 августа 2021 (bank.gov.ua)

У каких стран наибольшие валютные резервы?

Сегодня по золотовалютным запасам в мире лидирует Китай. Там этот показатель переваливает за 3,3 трлн долларов.

На втором месте идет Япония, у которой в распоряжении 1,3 трлн долларов.

А замыкает тройку лидеров Швейцария. Согласно последним данным, валютные резервы этой маленькой европейской страны составляют чуть более одного триллиона долларов.

Для примера, четвертая страна в рейтинге - Индия - имеет в запасах почти вдвое меньше - "всего" 633 млрд долларов.

Украина по размеру золотовалютных резервов занимает в мире 57 строчку, опережая, например, Португалию и Австрию, но немножечко "проигрывая" Бельгии и Болгарии.