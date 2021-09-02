День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет

Сегодня, 2 сентября, гривне исполняется 25 лет. О том, какой путь прошла украинская национальная валюта за четверть века, как менялся ее курс и почему украинцы перестали так активно бегать в обменники за наличным долларом – в материале РБК-Украина.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году сразу же встал вопрос о введении национальной валюты, на смену советскому рублю. Она должна была войти в оборот в первом полугодии 1992-го. Назвать денежную единицу было решено "гривной" – с отсылкой к временам Киевской Руси и освободительной борьбы 1917-1921 годов.

Однако технической возможности напечатать достаточное количество денег в независимой Украине не было. Потому печатали гривну в Канаде и Великобритании, а потом переправляли в Украину морским и воздушным путем. Спецоперация по доставке валюты в 1992-93 годах получила отдельное название – "Украинский щит".

Дату введения гривны постоянно откладывали. Вместо этого в Украине ходили купоно-карбованцы или просто купоны, постепенно вытеснившие рубль из обращения. Это был период катастрофической гиперинфляции – только в 1993 году она составила 10156%. Потому и количество нулей в купонах стремительно росло.

В 1995 году появилась банкнота номиналом в один миллион, за которую тогда можно было купить около двадцати буханок хлеба. "Наконец-то мы все стали миллионерами", – расхожая шутка тех лет.

В Украине ходила банкнота в миллион купонов (фото: Хроники Любарта)

Но в 1995-96 годах экономическая ситуация в стране начала понемногу стабилизироваться, и время гривны наконец-то пришло. Новая национальная валюта появилась в обороте 2 сентября 1996 года, максимальный номинал – 100 гривен. Обмен купонов на гривны проводился по курсу 100000:1. "Миллионеров" в Украине стало гораздо меньше.

С самого появления гривны было решено поддерживать ее фиксированный курс, что, безусловно, способствовало доверию населения к новой валюте. Первый официальный курс в 1996 году составлял 1,76 гривен/доллар.

Уже в 1998-ом, под влиянием мирового финансового кризиса, гривна немного "просела" – до 2,48 за доллар. Девальвация продолжалась и в следующие годы, почти до пяти с половиной гривен за доллар в 2000-ом. И после этого курс стабилизировался почти на десятилетие. Даже Помаранчевая революция 2004 года на устойчивость гривны не повлияла.

Зато повлиял очередной мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2007 году и в 2009-ом добравшийся и до Украины. Курс упал почти до 8 гривен за доллар и опять зафиксировался на этом уровне – уже до Революции достоинства.

К тому моменту в оборот вошли новые купюры – в 200 и 500 гривен. Введение каждого нового номинала сопровождалось спорами: кого из выдающихся деятелей украинского прошлого надо на нем изобразить.

Как менялся дизайн купюры в 20 гривен (передвигайте слайдер слева направо)

Власть неизменно придерживалась консервативного подхода – на купюрах появлялись личности, не вызывающие особых противоречий в обществе: Леся Украинка и Григорий Сковорода. Позже, в 2019 году к ним присоединится Владимир Вернадский, изображенный на самом крупном на данный момент номинале в 1000 гривен.

Но сама гривна к тому времени прошла через самый сложный период своего существования – Евромайдан и начало российской агрессии. Еще в разгар революционных событий, 7 февраля 2014-го, Нацбанк резко "отпустил" курс, в один день упавший с 7,99 до 8,7 гривен/доллар.

После бегства Виктора Януковича и начала событий в Крыму и на Донбассе гривна ускорила падение, 21 марта был преодолен психологический рубеж в 10 гривен за доллар. Новый 2015 год Украина встретила уже с курсом 15,76.

В феврале 2015-го случилось еще одно судьбоносное для гривны событие – Нацбанк отказался от поддержки фиксированного курса гривны – чуть ли не главного индикатора экономической стабильности в глазах обывателей. Но на его поддержание приходилось сжигать и без того скудные золотовалютные резервы.

Ослабленная войной, потерей части территорий и промышленности страна уже не могла себе этого позволить. Переход к плавающему курсу оказался шоковым – за один день, 6 февраля 2015-го, гривна упала с 18 до 23,1 за доллар.

Это усилило панику среди населения, вызванную, в том числе событиями на Донбассе – как раз в разгаре была битва за Дебальцево. С середины февраля купить наличный доллар в обменниках стало почти невозможно. 26 февраля был зафиксирован непобитый до сих пор рекорд – 30 гривен/доллар. На черном рынке курс был еще выше – до 40 гривен/доллар.

Со временем ситуация несколько успокоилась, но свою роль сыграли объективные экономические факторы: сокращение объемов украинского экспорта в целом и мировых цен на зерно, руду и сталь, составлявших его основу. В 2016-й Украина вошла с курсом 24 гривны/доллар.

Волатильность курса под влиянием внутренних (сезонность, политическая обстановка, инфляция, учетная ставка НБУ) и внешних факторов (мировые цены, объем экспорта и т.д.) вошла в более-менее устоявшиеся рамки.

Население, очевидно, тоже привыкло к тому, что небольшой скачок цифр на табло обменников – еще не повод экстренно скупать доллары. В 2019 году гривна и вовсе стала наиболее укрепившейся мировой валютой – ревальвация составила 19% по отношению к доллару.

Параллельно в последние годы продолжается переход от купюр к монетам. С октября прошлого года Нацбанк изымает из оборота самые мелкие номиналы – 1 и 2 гривны. В обозримой перспективе та же судьба, очевидно, ждет и купюры в 5 и 10 гривен. Все они заменяются на соответствующие монеты, которые могут находиться в обороте гораздо дольше.

Впрочем, дизайн новых серебристых монет вызывает много нареканий – слишком уж они похожи друг на друга по размеру и весу. И людям старшего возраста отличить их бывает весьма непросто.

С другой стороны, украинцы с каждым годом все меньше пользуются наличкой, и этот тренд явно сохранится, с учетом бурного развития финтех-сектора. Так, в первом полугодии 2021-го количество безналичных операций с платежными картами выросло на 36% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В перспективе уже виден и запуск электронной гривны. В Министерстве цифровой трансформации рассматривают возможность выплаты в е-гривне зарплаты своим сотрудникам. Пока что в качестве эксперимента.