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Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет благодаря деньгам от МВФ

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Украина, Вторник 31 августа 2021 10:52
Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет благодаря деньгам от МВФ Фото: международные резервы Украины выросли до 31,5 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Национального банка увеличились на прошлой неделе до 31,5 млрд долларов. Это сумма с учетом полученных от Международного валютного фонда средств по результатам распределения СПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, "это позволило добиться 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерию МВФ".

Таким образом, размер резервов достиг максимума за девять лет. Больший размер был на 1 мая 2012 года - 31,661 млрд долларов.

Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет благодаря деньгам от МВФ

bank.gov.ua

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует направить средства из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

Размер международных резервов Украины в течение июля 2021 года вырос на 593 млн долларов (на 2,1%). На 1 августа размер резервов составил 28,951 млрд долларов.

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