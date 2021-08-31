Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет благодаря деньгам от МВФ
Международные резервы Национального банка увеличились на прошлой неделе до 31,5 млрд долларов. Это сумма с учетом полученных от Международного валютного фонда средств по результатам распределения СПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.
Как отметил Данилишин, "это позволило добиться 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критерию МВФ".
Таким образом, размер резервов достиг максимума за девять лет. Больший размер был на 1 мая 2012 года - 31,661 млрд долларов.
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Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует направить средства из 2,7 млрд долларов от МВФ на социальные выплаты.
Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.
Размер международных резервов Украины в течение июля 2021 года вырос на 593 млн долларов (на 2,1%). На 1 августа размер резервов составил 28,951 млрд долларов.