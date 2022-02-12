В Украине рекордно подорожало сало: сколько стоит

В Украине значительно подорожало домашнее сало. Сейчас его средняя цена составляет 165 грн/кг.
Об этом свидетельствуют данные "Минфин".
В частности, по сравнению с январем 2022 года, домашнее сало выросло в цене на 12,03 грн/кг. Тогда оно стоило 152,97 грн/кг.
Сейчас это самый высокий ценовой показатель:
Также выросло в цене и сало соленое. По сравнению с январем, оно подорожало на 2,07 грн – с 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.
Добавим, что в сале достаточно много неполезных насыщенных жиров. В 100 граммах – почти 40 граммов, двойная дневная норма для нашего организма.
С другой стороны, в сале все-таки больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов.
Сало есть стоит, но не много.
Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.
Ранее мы сообщали о том, почему зимой обязательно нужно есть сало.
А также мы писали, какое сало самое полезное и кому этот продукт есть нельзя.