В Украине рекордно подорожало сало: какая причина и что будет с ценами дальше

В Киеве на рынках за кило сала продавцы берут под 100 гривен, а за "генеральское" - с мясной прослойкой - покупателям приходится платить до 300 гривен.

Отмечается, что рост цен на сало стали фиксировать еще весной, но этой осенью они достигают уже рекордных значений.

По словам одной из продавщиц на столичном рынке, сало очень выросло в цене, так как "повысилась цена живого веса, которая стартует от 150 до 180 грн за кг".

Эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольги Махно рассказала, что в Украине в домохозяйствах очень много поголовье было вырезано из-за неприбыльности такого вида бизнеса.

Среди причин называют:

рост себестоимости выращивания свиней,

повышение цен на зерновые для их корма,

высокие тарифы на электроэнергию и газ,

подорожание перевозки,

дешевый импорт из Европы.

Учитывая подобные тенденции, эксперты прогнозируют и дальнейшее подорожание сала в магазинах и на рынках Украины. Так, продукт к новогодним праздникам может подорожать еще на 5-10%, а весной - вероятен очередной скачок цен.