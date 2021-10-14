В Україні рекордно подорожчало сало: яка причина і що буде з цінами далі

У Києві на ринках за кіло сала продавці беруть під 100 гривень, а за "генеральське" - з м'ясним прошарком - покупцям доводиться платити до 300 гривень.

Зазначається, що зростання цін на сало стали фіксувати ще навесні, але цієї осені вони досягають вже рекордних значень.

За словами однієї з продавщиць на столичному ринку, сало дуже виросло в ціні, оскільки "підвищилася ціна живої ваги, яка стартує від 150 до 180 грн за кг".

Експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольги Махно розповіла, що в Україні в домогосподарствах дуже багато поголів'я було вирізано через неприбутковість такого виду бізнесу.

Серед причин називають:

зростання собівартості вирощування свиней,

підвищення цін на зернові для їх корму,

високі тарифи на електроенергію і газ,

подорожчання перевезення,

дешевий імпорт з Європи.

Враховуючи подібні тенденції, експерти прогнозують і подальше подорожчання сала в магазинах і на ринках України. Так, продукт до новорічних свят може подорожчати ще на 5-10%, а навесні - ймовірний черговий стрибок цін.