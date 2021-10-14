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В Україні рекордно подорожчало сало: яка причина і що буде з цінами далі

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Четвер 14 жовтня 2021 21:44
В Україні рекордно подорожчало сало: яка причина і що буде з цінами далі Фото: в Україні подорожчало сало (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Ціни на сало в Україні подорожчали ще більше, і тепер у деяких торгових точках перевищують вартість м'яса. Експерти пояснили причину різкого подорожчання і висловилися, чи варто очікувати здешевлення до Нового року.

Про це йдеться в сюжеті програми "Вікна" на каналі "СТБ".

У Києві на ринках за кіло сала продавці беруть під 100 гривень, а за "генеральське" - з м'ясним прошарком - покупцям доводиться платити до 300 гривень.

Зазначається, що зростання цін на сало стали фіксувати ще навесні, але цієї осені вони досягають вже рекордних значень.

За словами однієї з продавщиць на столичному ринку, сало дуже виросло в ціні, оскільки "підвищилася ціна живої ваги, яка стартує від 150 до 180 грн за кг".

Експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольги Махно розповіла, що в Україні в домогосподарствах дуже багато поголів'я було вирізано через неприбутковість такого виду бізнесу.

Серед причин називають:

  • зростання собівартості вирощування свиней,
  • підвищення цін на зернові для їх корму,
  • високі тарифи на електроенергію і газ,
  • подорожчання перевезення,
  • дешевий імпорт з Європи.

Враховуючи подібні тенденції, експерти прогнозують і подальше подорожчання сала в магазинах і на ринках України. Так, продукт до новорічних свят може подорожчати ще на 5-10%, а навесні - ймовірний черговий стрибок цін.

Нагадаємо, раніше у Держстаті розповіли про ціни на продукти в Україні та назвали, що подорожчало за рік майже на 90%

Раніше ми також писали, що в Україні злетить у ціні хліб і назвали, скільки коштуватиме до кінця 2021-го.

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Ціни на продукти
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