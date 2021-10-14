В Україні рекордно подорожчало сало: яка причина і що буде з цінами далі
Ціни на сало в Україні подорожчали ще більше, і тепер у деяких торгових точках перевищують вартість м'яса. Експерти пояснили причину різкого подорожчання і висловилися, чи варто очікувати здешевлення до Нового року.
Про це йдеться в сюжеті програми "Вікна" на каналі "СТБ".
У Києві на ринках за кіло сала продавці беруть під 100 гривень, а за "генеральське" - з м'ясним прошарком - покупцям доводиться платити до 300 гривень.
Зазначається, що зростання цін на сало стали фіксувати ще навесні, але цієї осені вони досягають вже рекордних значень.
За словами однієї з продавщиць на столичному ринку, сало дуже виросло в ціні, оскільки "підвищилася ціна живої ваги, яка стартує від 150 до 180 грн за кг".
Експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольги Махно розповіла, що в Україні в домогосподарствах дуже багато поголів'я було вирізано через неприбутковість такого виду бізнесу.
Серед причин називають:
- зростання собівартості вирощування свиней,
- підвищення цін на зернові для їх корму,
- високі тарифи на електроенергію і газ,
- подорожчання перевезення,
- дешевий імпорт з Європи.
Враховуючи подібні тенденції, експерти прогнозують і подальше подорожчання сала в магазинах і на ринках України. Так, продукт до новорічних свят може подорожчати ще на 5-10%, а навесні - ймовірний черговий стрибок цін.
Нагадаємо, раніше у Держстаті розповіли про ціни на продукти в Україні та назвали, що подорожчало за рік майже на 90%
Раніше ми також писали, що в Україні злетить у ціні хліб і назвали, скільки коштуватиме до кінця 2021-го.