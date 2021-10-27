В Украине рекордно подорожала говядина: названы цены и причина

Стоимость говядины на украинском рынке бьет рекорды. На сегодняшний день цена мяса достигает 255 гривен за килограмм. Причина стремительного роста цен - уменьшение поголовья крупного рогатого скота.
Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса на своей странице в Facebook.
За годы независимости Украины поголовье крупного рогатого скота сократилось на 88%, а с начала 2021 года - на 6,7%.
По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 октября 2021 года в стране насчитывается 3,1 млн голов (в том числе 1,6 млн коров).
"Численность поголовья большого рогатого скота в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет, что ставит под вопрос функционирование отрасли в будущем", - говорится в сообщении.
Сначала 2021 года средние цены на изделия из говядины продемонстрировали следующий рост (цены по состоянию на 25 октября):
Интересно, что среднестатистический украинец за год потребляет 53,8 кг мяса, 15% из которого - говядина. При этом с ростом цен на мясо этот процент в будущем может уменьшиться.
Инфографика (facebook.com/UkrainianAgribusinessClub)
Напомним, в Украине значительно сократилось производство яиц и это негативно скажется на ценах.
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