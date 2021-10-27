В Украине рекордно подорожала говядина: названы цены и причина

За годы независимости Украины поголовье крупного рогатого скота сократилось на 88%, а с начала 2021 года - на 6,7%.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 октября 2021 года в стране насчитывается 3,1 млн голов (в том числе 1,6 млн коров).

"Численность поголовья большого рогатого скота в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет, что ставит под вопрос функционирование отрасли в будущем", - говорится в сообщении.

Цены на говядину

Сначала 2021 года средние цены на изделия из говядины продемонстрировали следующий рост (цены по состоянию на 25 октября):

гуляш из говядины подорожал на 40% до 230,28 грн/кг;

ребра - на 44% до 140,48 грн/кг;

вырезка из говядины - на 28% до 255 грн/кг.

Интересно, что среднестатистический украинец за год потребляет 53,8 кг мяса, 15% из которого - говядина. При этом с ростом цен на мясо этот процент в будущем может уменьшиться.

Инфографика (facebook.com/UkrainianAgribusinessClub)