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В Украине рекордно подорожала говядина: названы цены и причина

Автор: Роман Мирончук

Стоимость говядины на украинском рынке бьет рекорды. На сегодняшний день цена мяса достигает 255 гривен за килограмм. Причина стремительного роста цен - уменьшение поголовья крупного рогатого скота.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса на своей странице в Facebook.

За годы независимости Украины поголовье крупного рогатого скота сократилось на 88%, а с начала 2021 года - на 6,7%.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 октября 2021 года в стране насчитывается 3,1 млн голов (в том числе 1,6 млн коров).

"Численность поголовья большого рогатого скота в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет, что ставит под вопрос функционирование отрасли в будущем", - говорится в сообщении.

Цены на говядину

Сначала 2021 года средние цены на изделия из говядины продемонстрировали следующий рост (цены по состоянию на 25 октября):

  • гуляш из говядины подорожал на 40% до 230,28 грн/кг;
  • ребра - на 44% до 140,48 грн/кг;
  • вырезка из говядины - на 28% до 255 грн/кг.

Интересно, что среднестатистический украинец за год потребляет 53,8 кг мяса, 15% из которого - говядина. При этом с ростом цен на мясо этот процент в будущем может уменьшиться.

Инфографика (facebook.com/UkrainianAgribusinessClub)

Напомним, в Украине значительно сократилось производство яиц и это негативно скажется на ценах.

Мы также писали о том, что в Украине цены на сыр продолжают стремительно расти.

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Цены на продукты