В Украине рекордно подорожал популярный овощ: цена удивляет

Цена на лук

Так, килограмм лука в опте подорожал за неделю на гривну до 5-8,5 грн. В рознице луком торгуют по 7-9 грн/кг на рынках и по 8-10 грн/кг в супермаркетах. Отмечается, что это рекорд нынешнего сезона.

В частности, причиной подорожания является не очень хороший урожай. Поэтому из-за этого Украина уже начала импорт лука из Казахстана и Узбекистана.

"Цены на лук в Украине впервые перешагнули отметку в 10 грн/кг в этом сезоне, если говорить о продаже продукции, включая НДС. Широкий ценовой диапазон объясняется присутствием на рынке как качественного лука, так и больших объемов продукции среднего и низкого качества" – написали специалисты.

Кроме того, производители качественного лука, который может храниться достаточно долго, решили "придержать" свой продукт. Поэтому они выставят свой продукт на продажу, когда цены поднимутся еще выше, а это может произойти уже через несколько месяцев.

Почему нужно есть лук

Овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена, восстановлению тканей и усвоению железа.

Лук является источником калия, который отвечает за баланс жидкости, передачу нервных импульсов и другие процессы в организме.

Красный лук содержит антоцианы - растительные пигменты. У людей, потребляющих продукты, богатые антоцианами, меньше риск сердечных заболеваний.

Потребление овощей семейства луковых снижает риск некоторых видов онкологии, в частности рака желудка и прямой кишки.