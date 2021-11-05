RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні рекордно подорожчав популярний овоч: ціна дивує

Автор: Тетяна Самарук

В Україні різко почали рости ціни на цибулю. Зокрема, подорожчання стартувало з кінця жовтня, але найбільш помітно ціни підвищилися в перші дні листопада.

Про це розповіли аналітики East fruit.

Ціна на цибулю

Так, кілограм цибулі в гурті подорожчав за тиждень на гривню до 5-8,5 грн. У роздробі цибулею торгують по 7-9 грн/кг на ринках та по 8-10 грн/кг у супермаркетах. Зазначається, що це рекорд нинішнього сезону.

Зокрема, причиною подорожчання є не дуже гарний урожай. Тому через це Україна вже розпочала імпорт цибулі з Казахстану та Узбекистану.

"Ціни на цибулю в Україні вперше переступили позначку в 10 грн/кг цього сезону, якщо говорити про продаж продукції, включаючи ПДВ. Широкий ціновий діапазон пояснюється присутністю на ринку як якісної цибулі, так і великих обсягів продукції середньої та низької якості" – написали фахівці.

Окрім того, виробники якісної цибулі, яка може зберігатися досить довго, вирішили "притримати" свій продукт. Тому вони виставлять свій продукт на продаж, коли ціни піднімуться ще вище, а це може статися вже за кілька місяців.

Чому потрібно їсти цибулю

Овоч багатий вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза.

Цибуля є джерелом калію, який відповідає за баланс рідини, передачу нервових імпульсів та інші процеси в організмі.

Червона цибуля містить антоціани – рослинні пігменти. У людей, які споживають продукти, багаті на антоціани, менший ризик серцевих захворювань.

Споживання овочів родини цибулевих знижує ризик деяких видів онкології, зокрема, раку шлунка і прямої кишки.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали копійчаний овоч, який різко знижує рівень цукру на 50%.

Також ми писали, що борщовий набір в Україні знову подорожчав.

Читайте РБК-Україна в Google News
лук