В Україні рекордно подорожчав популярний овоч: ціна дивує

В Україні різко почали рости ціни на цибулю. Зокрема, подорожчання стартувало з кінця жовтня, але найбільш помітно ціни підвищилися в перші дні листопада.

Ціна на цибулю

Так, кілограм цибулі в гурті подорожчав за тиждень на гривню до 5-8,5 грн. У роздробі цибулею торгують по 7-9 грн/кг на ринках та по 8-10 грн/кг у супермаркетах. Зазначається, що це рекорд нинішнього сезону.

Зокрема, причиною подорожчання є не дуже гарний урожай. Тому через це Україна вже розпочала імпорт цибулі з Казахстану та Узбекистану.

"Ціни на цибулю в Україні вперше переступили позначку в 10 грн/кг цього сезону, якщо говорити про продаж продукції, включаючи ПДВ. Широкий ціновий діапазон пояснюється присутністю на ринку як якісної цибулі, так і великих обсягів продукції середньої та низької якості" – написали фахівці.

Окрім того, виробники якісної цибулі, яка може зберігатися досить довго, вирішили "притримати" свій продукт. Тому вони виставлять свій продукт на продаж, коли ціни піднімуться ще вище, а це може статися вже за кілька місяців.

Чому потрібно їсти цибулю

Овоч багатий вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза.

Цибуля є джерелом калію, який відповідає за баланс рідини, передачу нервових імпульсів та інші процеси в організмі.

Червона цибуля містить антоціани – рослинні пігменти. У людей, які споживають продукти, багаті на антоціани, менший ризик серцевих захворювань.

Споживання овочів родини цибулевих знижує ризик деяких видів онкології, зокрема, раку шлунка і прямої кишки.