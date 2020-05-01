В Украине разрешили роботу рынков: что происходит в Киеве

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса решили немного ослабить и разрешили работу продовольственных рынков. В правительстве составили список требований к рынкам, которые начнут свою работу с первых дней май. По прогнозу Кабинета министров, с 1 мая планировали открыться 872 агропродовольственных рынка, однако окончательное решение об их работе разрешили принимать местным властям.

В Киеве на данный момент работает только один рынок – "Столичный", но как сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews, этот рынок на время карантина не закрывался и там велась оптовая торговля.

По состоянию на 30 апреля, ни один рынок в столице не был готов к работе в противоэпидемических условиях. Как заявляют в КГГА, киевские рынки будут открываться постепенно, при условии обеспечения ими выполнения ряда требований.

Стихийная торговля в Киеве возле рынков (Фото: telegram.org/PavlovskyNews)

Однако стало известно, что возле закрытых рынков ведется стихийная торговля. В частности, на Борщаговке и Оболони продавцы торгуют на коробках, которые защищены специальной пленкой.

По информации журналиста издания OBOZREVATEL Вячеслава Буткалюка, на Позняках и Дарнице рынки не работают. Руководитель одного из рынков сообщил, что рынок закрыла комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации при КГГА, а разрешения по открытию она не приняла.

Возле Владимирского рынка собрались сотрудники правоохранительных органов, чтобы вместе с Госпотребслужбой проверить готовность к открытию. Продавцов на территорию рынка пока не пускают.

Кроме того, предприниматели рассказали, что сейчас начинать работу рынков не очень выгодно, так как придется платить арендную плату, а покупателей много не будет. Есть и еще одна проблема – транспорт, из-за которого люди не смогут приехать на рынок с других улиц и районов.

На Березняках ворота рынка были закрыты, но за ними уже находились люди с овощами и фруктами. Как отмечает журналист, их было много, и дистанция не соблюдалась. Также там была полиция и муниципальная варта. Если не будут обнаружены нарушения, то рынок начнет работу 4 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове жители массово игнорируют карантин.