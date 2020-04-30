В КГГА назвали требования для работы продовольственных рынков: список

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас к открытию не готов ни один столичный рынок

Продовольственные рынки в Киеве будут открываться постепенно и только при условии обеспечения противоэпидемических требований, предусмотренных карантином в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, по состоянию на 30 апреля в Киеве ни один из агропродовольственных рынков не готов к возобновлению работы, ведь не смог обеспечить выполнение противоэпидемических требований.

Как сообщил секретарь штаба Владимир Бондаренко, для возобновления работы во время карантина на рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную проверку температуры на входе;

недопуск на территорию рынка лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций;

обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанцию 1,5 метра между посетителями;

дезинфекцию поверхностей каждые три часа

При этом возобновить работу смогут только официально зарегистрированные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг продовольственных рынков. Приготовление и потребление пищи в местах продажи будет запрещено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области после разрешения правительства возобновили работу более 150 продовольственных рынков. Рынки будут инспектировать представители Госпродпотребслужбы, а в случае выявления нарушений работа рынков может быть приостановлена.