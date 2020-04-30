ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КГГА назвали требования для работы продовольственных рынков: список

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 20:02
В КГГА назвали требования для работы продовольственных рынков: список
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас к открытию не готов ни один столичный рынок

Продовольственные рынки в Киеве будут открываться постепенно и только при условии обеспечения противоэпидемических требований, предусмотренных карантином в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, по состоянию на 30 апреля в Киеве ни один из агропродовольственных рынков не готов к возобновлению работы, ведь не смог обеспечить выполнение противоэпидемических требований.

Как сообщил секретарь штаба Владимир Бондаренко, для возобновления работы во время карантина на рынках должны обеспечить:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную проверку температуры на входе;
  • недопуск на территорию рынка лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций;
  • обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанцию 1,5 метра между посетителями;
  • дезинфекцию поверхностей каждые три часа

При этом возобновить работу смогут только официально зарегистрированные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг продовольственных рынков. Приготовление и потребление пищи в местах продажи будет запрещено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области после разрешения правительства возобновили работу более 150 продовольственных рынков. Рынки будут инспектировать представители Госпродпотребслужбы, а в случае выявления нарушений работа рынков может быть приостановлена.

Луганская область открывает рынки с 1 мая Во Львове могут заработать продовольственные рынки с 1 мая
Новости Украины КГГАКиеврынок
News
On Top