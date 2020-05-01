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Во Львове люди жестко игнорируют карантин: опубликовано фото

STYLERЖизнь    01.05.2020 - 09:32
Во Львове люди жестко игнорируют карантин: опубликовано фото
Во Львове нарушают карантин (фото: РБК-Украина)

Во Львове местные жители замечены без масок в маршрутках

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, на днях Кабмин продолжил его до 11 мая. Карантинные меры предусматривают ношение масок в публичных местах, но во Львове это правило игнорируют. Так, в маршрутке города заметили мужчину, который находится в общественном транспорте без маски.

Фотографию нарушителя карантина опубликовал на своей странице в Facebook Дмитрий Беспалый.

"Львов. 29 маршрутка. Кто-то жрет мороженое и подбухивает. Еще одно такое же, позади, влипло рылом без маски в окно и спит. Не понимаю, что они вообще сейчас делают в маршрутке. Карантин", - написал Дмитрий.

Во Львове люди жестко игнорируют карантин: опубликовано фото

В маршрутке Львова заметили мужчину без маски (фото: facebook.com/DmitryBespaly)

Спустя некоторое время Дмитрий Беспалый опубликовал еще одно фото, уже из другой маршрутки, где граждане нарушают карантин, находясь в транспорте без маски.

"А вот еще одни. Биба и Боба. Карантин", - написал мужчина.

Во Львове люди жестко игнорируют карантин: опубликовано фотоВо Львове нагло нарушают карантин в транспорте (фото: facebook.com/DmitryBespaly)

Отметим, борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Власти заявили, что стране не угрожает пик заболеваемости, но на майские праздники лучше оставаться дома и соблюдать карантин.

Как мы ранее писали, журналисты нашли еще один ресторан, который работает в карантин.

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