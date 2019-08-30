В Украине разрешили детям учиться дома: как это будет работать

В Украине детям разрешили получать образование дома, если они этого хотят. Этим правом могут воспользоваться дети, которые только начинают обучение либо дети, которые уже попробовали учиться в школе. О механизме работы нововведения рассказала государственный эксперт при МОН Нина Сторчак, передает "Информатор". Отметим, что с 20 августа 2019 года вступило в законную силу положение МОН, при котором детям разрешается учиться дистанционно, то есть дома.

Для того, чтобы начать учиться дома, родителям необходимо написать заявление о таком желании на имя директора школы. Это при условии, что ученик уже числился в школе.

Если ребенок впервые поступает в учебное заведение, то родители пишут заявление о его зачислении и предоставляют стандартный набор документов: копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку и т.д.

Родители должны понимать, что если ребенок учиться дома - то за качество такой учебы отвечают только они. Но оценивать качество будет то учебное заведение, в которое подавались документы, там же будут выдаваться документы об образовании.

МОН предусмотрел для семейно-домашней формы обучения тестирование знаний четыре раза в год. Если ребенок завершает программу 4-го, 9-го и 11-го классов, он, как и все, сдает итоговую государственную аттестацию. Если все хорошо - ему выдается аттестат.

Иллюстративное фото (wolfpackengagement.com)

Индивидуально-учебный план

Даже если ребенок учится дома, он поступает в определенный класс учебного заведения. Для него вместе с родителями составляется индивидуальный план. Это может быть и школьная программа и другая официально утвержденная форма обучения. В индивидуальной программе есть перечень предметов, график консультаций, а также время и программа оценивания знаний. Ребенок на дистанционном обучении имеет право пользоваться школьными учебниками, так как он состоит в определенном классе учебного заведения.

Положительные стороны домашнего обучения

По словам Нины Сторчак, ранее было очень много запросов от родителей разрешить детям обучаться дома. Кто-то много болел, кто-то постоянно учавствует в соревнованиях, а кто-то сомневался в качестве обучения в обычной школе. Некоторые дети не уживаются в коллективе. Во всех этих случаях ученики сдавали предметы экстерном при наличии справки о том, что сдать предметы в срок невозможно по состоянию здоровья.

Сторчак говорит, что теперь таких трудностей нет.

"Нет ограничения по возрасту ребенка, его перевести на такую форму обучения можно с любого класса. Нет перечня лиц, которым разрешается такой переход. Все здесь подчинено только удовлетворению образовательных потребностей ребенка, его способностям, опыту и мотивации", - сказала эксперт при МОН.

Будут ли дети учиться дома?

Для того, чтобы ребенок не расслабился, родители должны понимать, что теперь качество обучения их чада зависит только от их контроля, и от них. Педагоги из школы могут помогать консультациями, советами, но весь процесс будет проходить только дома и потом по итогу оцениваться каждые три месяца, то есть четыре раза в год.

Очень важно отметить, что опция учиться удаленно есть в данный момент не во всех школах, а только в тех, у кого на сайтах заявлено о такой форме обучения. Также Сторчак отметила, что социализация при обучении дома будет проходить труднее, хотя никто не запрещает ребенку учавствовать во всех школьных мероприятиях, если он официально числится в классе.

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