В Украине разрешили COVID-вакцинацию детей: с какого возраста и каким препаратом

В Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. При этом рекомендуется прививать пока что только одним препаратом.
Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины.
Так, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) подчеркивает о важности своевременной вакцинации детей против инфекционных болезней, которые предусмотрены в так называемом "календаре прививок".
В Минздраве подчеркнули, что прививка от коронавируса может быть проведена детям в возрасте от 12 до 17 лет при условии, что они:
Речь идет о препарате Pfizer/BioNTech. Но его применение может быть противопоказано, если есть аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины.
"Вакцина Comirnaty от Pfizer / BioNTech для детей в возрасте от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток", - добавили в Минздраве.
При этом в ведомстве подчеркнули, что клинические исследования различных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастных групп детей продолжаются.
Отметим, что сейчас в Украине разгар пандемии коронавируса. Ежедневно фиксируется около 20 тысячев случаев новых заражений. В частности, на 26 октяюря было 19120 случаев, а также установлен антирекорд смертности - 734 случая.
Ранее украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал про самую большую ошибку вакцинированных.