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В Украине разрешили COVID-вакцинацию детей: с какого возраста и каким препаратом

Автор: Светлана Мащенко

В Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. При этом рекомендуется прививать пока что только одним препаратом.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Украины.

Так, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) подчеркивает о важности своевременной вакцинации детей против инфекционных болезней, которые предусмотрены в так называемом "календаре прививок".

Кому из детей рекомендуется делать прививку от коронавируса

В Минздраве подчеркнули, что прививка от коронавируса может быть проведена детям в возрасте от 12 до 17 лет при условии, что они:

  • не относятся к группе риска тяжелого течения COVID-19 и возникновения осложнений,
  • имеют прививки, которые отвечают возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Какой препарат можно вводить детям

Речь идет о препарате Pfizer/BioNTech. Но его применение может быть противопоказано, если есть аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины.

"Вакцина Comirnaty от Pfizer / BioNTech для детей в возрасте от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток", - добавили в Минздраве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что клинические исследования различных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастных групп детей продолжаются.

Отметим, что сейчас в Украине разгар пандемии коронавируса. Ежедневно фиксируется около 20 тысячев случаев новых заражений. В частности, на 26 октяюря было 19120 случаев, а также установлен антирекорд смертности - 734 случая.

Ранее украинский врач Тарас Жиравецкий рассказал про самую большую ошибку вакцинированных.

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