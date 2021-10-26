RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні дозволили COVID-вакцинацію дітей: з якого віку і яким препаратом

Автор: Світлана Мащенко

В Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. При цьому рекомендується прищеплювати поки що тільки одним препаратом.

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я України.

Так, національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) підкреслює про важливість своєчасної вакцинації дітей проти інфекційних хвороб, які передбачені в так званому "календарі щеплень".

Кому з дітей рекомендується робити щеплення від коронавірусу

У МОЗ підкреслили, що щеплення від коронавірусу може бути проведене дітям у віці від 12 до 17 років за умови, що вони:

  • не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 та виникнення ускладнень,
  • мають щеплення, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Який препарат можна вводити дітям

Йдеться про препарат Pfizer/BioNTech. Але його застосування може бути протипоказано, якщо є алергічна реакція на який-небудь компонент вакцини.

"Вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозами 21-28 діб", - додали в МОЗ.

При цьому у відомстві підкреслили, що клінічні дослідження різних типів вакцин проти COVID-19 для різних вікових груп дітей тривають.

Відзначимо, що зараз в Україні розпал пандемії коронавірусу. Щодня фіксується близько 20 тисяч випадків нових заражень. Зокрема, на 26 жовтня було 19120 випадків, а також встановлено антирекорд смертності - 734 випадки.

Раніше український лікар Тарас Жиравецький розповів про найбільшу помилку вакцинованих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус