Антирекорд смертей и более 19 тысяч новых заражений: Минздрав обновил COVID-статистику

В Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти. Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Статистика за сутки

В Украине подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса, из них детей - 1414, медработников - 338.

Также за минувшие сутки госпитализировали - 2 939 человек; летальных исходов - 734; выздоровели - 9 738 человек.

Ситуация в областях

Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:

Днепропетровской (+1760),

Одесской (+1605),

Харьковской (+1255),

Херсонской (+1222),

городе Киеве (+1135).

Статистика за все время пандемии

За все время пандемии в Украине заболели - 2 803 159 человек; выздоровел - 2 390 112 человек; летальных случаев - 64 936.