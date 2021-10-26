ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Антирекорд смертей и более 19 тысяч новых заражений: Минздрав обновил COVID-статистику

Новина українською →
Киев, Вторник 26 октября 2021 08:17
Антирекорд смертей и более 19 тысяч новых заражений: Минздрав обновил COVID-статистику Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти. Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса, из них детей - 1414, медработников - 338.

Также за минувшие сутки госпитализировали - 2 939 человек; летальных исходов - 734; выздоровели - 9 738 человек.

Ситуация в областях

Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:

  • Днепропетровской (+1760),
  • Одесской (+1605),
  • Харьковской (+1255),
  • Херсонской (+1222),
  • городе Киеве (+1135).

Статистика за все время пандемии

За все время пандемии в Украине заболели - 2 803 159 человек; выздоровел - 2 390 112 человек; летальных случаев - 64 936.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года, - Госдеп США
"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года, - Госдеп США
DAILY
Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте 
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте 