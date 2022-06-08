Как в Украине работают 6 бесплатных исследований для выявления рака на ранних стадиях

В Украине можно бесплатно пройти ряд исследования для раннего выявления онкологических заболеваний. Услуги на безвозмездной основе доступны по программе медицинских гарантий (ПМГ).
Об этом передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Какие входящие в пакет ПМГ исследования помогают обнаружить онкологию на ранних стадиях:
Пациентам гарантируются бесплатно при проведении обследований такие услуги:
Для ознакомления с более подробным списком услуг для каждого исследования можно зайти на сайт НСЗУ и просмотреть пункты 17-22, файл "Спецификация".
Для прохождения бесплатного исследования нужно направление врача, с которым заключена декларация, или направлению лечащего врача.
Обратим внимание, что для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения:
"Пациенты такого возраста с направлением от врача могут пройти исследование бесплатно в медицинских учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям", - рассказали в Минздраве.
Чтобы узнать, где расположено нужное медицинское заведение для проведения исследования, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Напомним, ранее медицинские эксперты назвали специфический симптом рака печени, который проявляется расстройством желудка, и как не пропустить такой признак.
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