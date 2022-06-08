Как в Украине работают 6 бесплатных исследований для выявления рака на ранних стадиях

Какие входящие в пакет ПМГ исследования помогают обнаружить онкологию на ранних стадиях:

маммография - обследование молочных желез;

гистероскопия - обследование матки;

эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) - обследование пищевода и желудка;

колоноскопия - обследование толстого кишечника;

цистоскопия - обследование мочевого пузыря;

бронхоскопия - обследование трахеи и бронхов.

Пациентам гарантируются бесплатно при проведении обследований такие услуги:

консультация врача,

непосредственно исследование,

анализ и описание результатов,

местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.

Для ознакомления с более подробным списком услуг для каждого исследования можно зайти на сайт НСЗУ и просмотреть пункты 17-22, файл "Спецификация".

Что нужно для прохождения таких исследований

Для прохождения бесплатного исследования нужно направление врача, с которым заключена декларация, или направлению лечащего врача.

Обратим внимание, что для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения:

маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет,

гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию - после 50 лет.

"Пациенты такого возраста с направлением от врача могут пройти исследование бесплатно в медицинских учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям", - рассказали в Минздраве.

При этом пациентам младшего возраста врач может выписать направление на такие исследования, если подозревает новообразование. Они тоже будут оплачены государством (НСЗУ).

Чтобы узнать, где расположено нужное медицинское заведение для проведения исследования, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.