Як в Україні працюють 6 безплатних досліджень для виявлення раку на ранніх стадіях

Які дослідження, що входять у пакет ПМГ, допомагають виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія - обстеження молочних залоз;

гістероскопія - обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) - обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія - обстеження товстого кишечника;

цистоскопія - обстеження сечового міхура;

бронхоскопія - обстеження трахеї та бронхів.

Пацієнтам гарантуються безплатно при проведенні обстежень такі послуги:

консультація лікаря,

безпосередньо дослідження,

аналіз і опис результатів,

місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії.

Для ознайомлення з більш докладним списком послуг для кожного дослідження можна зайти на сайт НСЗУ і переглянути пункти 17-22, файл "Специфікація".

Що потрібно для проходження таких досліджень

Для проходження безплатного дослідження потрібно направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення лікуючого лікаря.

Звернемо увагу, що для проведення діагностичних досліджень встановлені вікові обмеження:

мамографію і колоноскопію призначають після 40 років,

гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію - після 50 років.

"Пацієнти такого віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами", - розповіли в МОЗ.

При цьому пацієнтам молодшого віку лікар може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення. Вони теж будуть оплачені державою (НСЗУ).

Щоб дізнатися, де розташований потрібний медичний заклад для проведення дослідження, можна зателефонувати в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.