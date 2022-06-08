Як в Україні працюють 6 безплатних досліджень для виявлення раку на ранніх стадіях

В Україні можна безплатно пройти ряд дослідження для раннього виявлення онкологічних захворювань. Послуги на безоплатній основі доступні за програмою медичних гарантій (ПМГ).
Про це передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України.
Які дослідження, що входять у пакет ПМГ, допомагають виявити онкологію на ранніх стадіях:
Пацієнтам гарантуються безплатно при проведенні обстежень такі послуги:
Для ознайомлення з більш докладним списком послуг для кожного дослідження можна зайти на сайт НСЗУ і переглянути пункти 17-22, файл "Специфікація".
Для проходження безплатного дослідження потрібно направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення лікуючого лікаря.
Звернемо увагу, що для проведення діагностичних досліджень встановлені вікові обмеження:
"Пацієнти такого віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами", - розповіли в МОЗ.
Щоб дізнатися, де розташований потрібний медичний заклад для проведення дослідження, можна зателефонувати в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Нагадаємо, раніше медичні експерти назвали специфічний симптом раку печінки, який проявляється розладом шлунка, та як не пропустити таку ознаку.
Також ми писали, що перед цим лікар назвав скарги, які можуть сигналізувати про онкологію вилочкової залози.